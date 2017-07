Tagesausblick für 5.7.: Short-Squeeze bei Wirecard, Übernahmefantasie bei STADA ebbt nicht ab

Bastian Galuschka,

Die US Börsen sind heute wegen des Independence Days geschlossen. Dementsprechend überschaubar fiel auch der Handel im DAX® heute aus. Unterm Strich blieb ein leichtes Minus von 0,3 % übrig. Zwischenzeitliche Versuche, den gestern herausgearbeiteten Widerstand bei 12.490 Punkten zu überwinden, schlugen fehl. Die Sektortrends hielten an. Finanztitel wie Banken und Versicherer waren unter den Topwerten zu finden. Der Fokus lag heute aus fundamentaler Sicht aber bei anderen Titeln.



So schoss die Wirecard-Aktie mit einem Plus von 7% im TecDAX den Vogel ab. Übernahmegerüchte kursierten für den Sektor. Die Aktie des Mitbewerbers Worldpay stieg um 30 %, nachdem bekannt wurde, dass es wohl mehrere Übernahmeinteressenten für das Unternehmen gebe. Hinzu kam eine positive Analysteneinstufung. Kepler Chevreux erhöhte das Kursziel für den TecDAX-Titel deutlich um 12 EUR auf 80 EUR je Aktie. Wirecard ist eine der am stärksten geshorteten Aktien überhaupt in Deutschland. Das neue Allzeithoch, welches heute markiert wurde, dürfte den Shortsellern nicht gefallen.

"Übernahme" lautete auch einmal mehr das Stichwort bei STADA heute. Pressemeldungen zufolge planen Bain Capital und Cinven nach der knapp gescheiterten Übernahme einen Antrag auf Befreiung der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines weiteren öffentlichen Übernahmeangebots zu erwirken. Die STADA-Aktie legte daraufhin gut 2 % zu.

Am morgigen Mittwoch werden wieder eine wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Nach den zuletzt überzeugend ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes zum Verarbeitenden Gewerbe dürfte sich der Fokus der Marktteilnehmer nun auf die Daten für den Dienstleistungssektor richten. Am Abend steht dann einmal mehr um 20:00 Uhr das Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung auf der Agenda.

Wichtige Termine

China - Caixin Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni

Deutschland - Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni (endgültig)

Europa - Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni (endgültig)

Europa - Einzelhandelsumsatz Mai

USA - Auftragseingang Industrie Mai

USA - Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.490/12.536/12.600/12.729/12.840 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.394/12.310/12.090/12.050 Punkte

Mit der heutigen Kursentwicklung im DAX® hat sich an der technischen Ausgangslage nichts verändert. Der Widerstand bei 12.490 Punkten konnte einmal mehr nicht überwunden werden. Damit könnte morgen die Unterstützung bei 12.394 Punkten in den Fokus rücken. Sollte diese brechen, drohen Abgaben in den 12.319-Punkte-Bereich, tendenziell auch darunter.

Über 12.490 Punkte besteht dagegen charttechnisches Potenzial auf 12.536 Punkte. Formal wäre der Abwärtstrend im Stundenchart erst über 12.729 Punkte unterbrochen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 16.06.2017 - 04.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 02.07.2012 - 04.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

