München (ots) - Am 7. und 8. Juli 2017 treffen sich die Staats und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zum G20-Gipfel in Hamburg. Das Erste berichtet in zahlreichen Live- und Sondersendungen von dem Treffen; die redaktionelle Federführung hat der Norddeutsche Rundfunk.



Sendetermine und Themen im Überblick:



Mittwoch, 5. Juli 2017 22:45 - 23:00 Uhr Weltspiegel extra: Machtpoker G20 Syrien-Krieg, Ukraine-Krise, Nordkorea-Konflikt, Nationalismus, Protektionismus, Terrorismus ... Die Liste der ungelösten globalen Probleme ist lang. Im Juli kommen die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Hamburg zusammen. Doch bei den brisanten Themen liegen die Interessen der mächtigsten Politiker weit auseinander. Vielen gilt US-Präsident Trump als unberechenbar, der russische Präsident Putin hat den Ruf eines gewieften Taktikers und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping beansprucht für China den Status als einer führenden Weltmacht. Zwar stehen offiziell geopolitische Konflikte, Terrorismus, Flüchtlingskrise, Klimawandel und Pandemien auf der Tagesordnung. Doch hinter den Kulissen verfolgen die Kontrahenten der Weltpolitik ihre eigene G20-Agenda. US-Präsident Trump setzt auf "America first" und droht nicht nur mit Handelskriegen. In den Syrien-Krieg schaltete er sich mit einem Vergeltungsschlag ohne UN-Mandat ein. Über Afghanistan ließ er die größte nicht atomare Bombe abwerfen. Seine politischen Positionen wechselt er scheinbar mühelos. Die USA wollen nun doch wieder Weltpolizei sein. Die Beziehungen zu Moskau sind an einem Tiefpunkt angelangt. Die Wirtschaft Russlands liegt am Boden. Aber Kremlchef Putin will den Weltmachtstatus Russlands mit allen Mitteln behaupten und setzt dabei vor allem auf militärische Stärke in Syrien und der Ukraine. Ausgerechnet Pekings Machthaber Xi Jinping gibt sich plötzlich als Retter des Freihandels. Doch kaum eine Nation baut größere Mauern um seine Wirtschaft als China. Obwohl Xi viel von Harmonie spricht, tritt er im südchinesischen Meer offen als Aggressor auf. Denkbar ungünstige Voraussetzungen, um die drängenden Probleme unserer Zeit zu lösen.



Donnerstag, 6. Juli 2017 15:10 - 16:10 Uhr G20 - Die Ankünfte Moderation: Andreas Cichowicz Bereits einen Tag vor dem Beginn des Gipfels werden hochrangige Gäste nach Hamburg reisen. Der Tag steht im Zeichen von bilateralen Gesprächen, so soll es z.B. ein Treffen der Bundeskanzlerin mit US-Präsident Donald Trump geben.



20:15 - 20:30 Uhr Brennpunkt: G20 - Der Auftakt Moderation: Andreas Cichowicz Der "Brennpunkt" bringt Hintergründe und Einordnungen zu den bilateralen Gesprächen einen Tag vor Start des G20-Gipfels in Hamburg.



23.05 - 00.05 Uhr Pop trifft Politik - G20 in Hamburg Moderation: Barbara Schöneberger und Andreas Cichowicz Bereits am Vorabend des G20-Gipfels sind Spitzenpolitiker aus aller Welt zu Gast in Hamburg. Der perfekte Anlass für Global Citizen, eine Organisation engagierter Bürger, bei einem Festival mit Superstars aus der Musikszene für ihre Anliegen zu trommeln: eine gerechtere Welt für alle zu schaffen z.B. durch bessere Bildung für Frauen, eine funktionierende Gesundheitsversorgung in notleidenden Ländern, weniger Armut. Coldplay, Shakira, Pharrell Williams, Herbert Grönemeyer, Elli Goulding, Lena und Andreas Bourani treten in der Arena im Hamburger Volkspark auf, um für diese Ziele zu werben. Spitzenpolitiker aus aller Welt haben sich bereit erklärt, zwischen den Music-Acts am Vorabend des Gipfels auf der Bühne ihre Vorstellungen zu schildern, wie sich die Welt gerechter gestalten ließe. Neben dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, der norwegischen Regierungschefin Erna Solberg, dem argentinischen Präsidenten Mauricio Macri und dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel kommen u. a. Weltbank-Präsident Jim Kim, der neue Präsident der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Ghebreyesus, und die jesidische Menschenrechtlerin Nadja Murad. Das Erste zeigt in einer einstündigen Zusammenfassung Höhepunkte des Konzerts.



Freitag, 7. Juli 2017 9:05 - 10:44 Uhr G20 - Der Gipfel in Hamburg Moderation: Andreas Cichowicz Mit den Vorfahrten ab 9:00 Uhr beginnt das Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Der Gipfel steht im Zeichen internationaler Spannungen, bei wichtigen Themen wie z.B. dem Klimaschutz liegen die Positionen weit auseinander. Zu Beginn des Treffens wollen die Kernstaaten der G20 in einem ersten Treffen versuchen, Kompromisse zu finden.



12:15 - 14:00 Uhr G20 - Der Gipfel in Hamburg Moderation: Andreas Cichowicz Am Mittag beginnt das offizielle Programm des G20-Treffens mit einem gemeinsamem Foto und der ersten Arbeitssitzung, bei der die Bundeskanzlerin zu den Teilnehmern sprechen wird. Darüber hinaus werden die wichtigsten Themen des Gipfels vorgestellt.



18:50 - 19:50 Uhr G20 - Der Gipfel in Hamburg Moderation: Andreas Cichowicz Am Abend versammeln sich die Teilnehmer in der Elbphilharmonie. Die Sondersendung bilanziert die Gespräche des ersten Tages auf dem G20-Gipfel.



20:15 - 20:30 Uhr Brennpunkt: G20 - Der Gipfel in Hamburg Moderation: Andreas Cichowicz Wer setzt sich durch beim G20-Treffen der Staats- und Regierungschefs in Hamburg? Welche Weichen werden gestellt für den Welthandel, die Klimapolitik und den internationalen Kampf gegen den Terrorismus? Welches Fazit ziehen die Sicherheitsbehörden angesichts massiver Proteste?



Samstag, 8. Juli 2017 ca. 15:30 - 16:00 Uhr G20 - Der Gipfel in Hamburg Moderation: Andreas Cichowicz Mit den Pressekonferenzen im Anschluss an die letzte Arbeitssitzung endet der Gipfel in Hamburg.



