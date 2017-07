Das Macron-Team legt seine Karten auf den Tisch: Premierminister Philippe stellt den Fahrplan der neuen französischen Regierung vor. Vor allem bei der Finanzlage redet er Tacheles.

Frankreichs Premierminister Edouard Philippe hat in seiner Regierungserklärung die Haushaltslage des Landes scharf angeprangert und auf einen Sparkurs eingestimmt. "Unter dem besorgten Blick der Franzosen tanzen wir auf einem Vulkan, der immer lauter rumort", sagte der Konservative am Dienstag in der Nationalversammlung. Er kündigte an, die Staatsausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftskraft zu senken. "Frankreich kann nicht gleichzeitig Champion der öffentlichen Ausgaben und Champion der Steuern bleiben."

Bei der anschließenden Vertrauensabstimmung wurde ein klares Votum der Abgeordneten für Philippe erwartet, den Präsident Emmanuel Macron im Mai ernannt hatte. Macrons Mitte-Lager hatte vor kurzem eine absolute Mehrheit in der ersten Parlamentskammer ...

