Geld anlegen oder spenden? Rendite machen oder Gutes tun? Es geht auch beides, gleichzeitig. Auch wenn es noch keinen Boom gibt: Der Markt für solche Fonds wächst rasant. Die Anleger sind begeistert.

Eine Ananasfabrik in Costa Rica: Um Arbeitsplätze in einer ärmlichen Region zu schaffen und die Qualität zu steigern, will das Familienunternehmen Dilifrost eine eigene Plantage kaufen. Ein Fall für Investoren, die neben Rendite auch Gutes tun wollen. Anderes Beispiel: In Ägypten verspricht der private Bildungsanbieter Cira Familien neben dem maroden staatlichen Bildungswesen eine gute Schulbildung für Kinder zu erschwinglichen Preisen. Die Nachfrage ist riesig, der Betreiber braucht Geld zum expandieren.

In beiden Fällen sorgen Kundengelder der größten Schweizer Bank UBS für Abhilfe. Sie hat schon 2,5 Milliarden Franken (rund 2,3 Milliarden Euro) in solchen Anlagen, und in den nächsten fünf Jahren sollen weitere 4,4 Milliarden Euro dazukommen. "Wir sind davon überzeugt, dass "Impact Investing" in den nächsten 20 Jahren zu den besten Investitionsmöglichkeiten gehören wird", sagt Mark Haefele von der UBS Vermögensverwaltung.

"Impact Investing" heißt diese Geldanlage, wirkungsorientiertes Investieren auf deutsch. Dabei geht es nicht um schon lange bekannte "ethische Investitionen" - beispielsweise solche, die nicht in Rüstungsfirmen oder Unternehmen investieren, die im Verdacht ...

