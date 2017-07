Thyssenkrupp ist ein deutsches Industrieunternehmen welches in sechs verschiedenen Geschäftsbereichen operiert: Components Technology, Elevator Technology, Industrial Solutions, Materials Services, Steel Europe und Steel Americas. Laut einem Bericht im Handelsblatt will sich der Konzern bereits im September von seinem Stahlgeschäft trennen. Der Bereich trägt mittlerweile nur noch ein Fünftel des gesamten Umsatzes bei und ist meist sogar für Verluste verantwortlich. Die Stahlbranche befindet sich seit einiger Zeit in der Krise - hat mit volatilen Preisen und einem Überangebot zu kämpfen. Es werde ein Zusammenschluss mit dem indischen Wettbewerber Tata Steel Europe angestrebt. Doch würde dies nicht klappen, sei man auch bereit sich auf andere...

Den vollständigen Artikel lesen ...