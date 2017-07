Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EZB-Chefökonom mahnt zur Geduld in der Geldpolitik

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Peter Praet, geht davon aus, dass die Aufhellung der wirtschaftlichen Aussichten helfen wird, die Inflation näher an das Ziel der Notenbank zu bringen. "Aber unsere Mission ist noch nicht erfüllt. Wir brauchen Geduld und Beharrlichkeit", sagte Praet bei einer Rede. "Wir brauchen Geduld, bis sich die Festigung der Inflation überzeugend in den Daten zeigt."

EZB: Eurosystem übertrifft Kaufziel im Juni

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihr Kaufziel im Juni leicht übertroffen. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarben sie Wertpapiere für insgesamt 62,394 Milliarden Euro. Im Mai waren es 62,532 Milliarden gewesen. Zielvolumen des Programms sind monatlich 60 Milliarden Euro.

EU-Kommission legt "Aktionsplan" wegen Flüchtlingskrise in Italien vor

Angesichts der hohen Zahl von Flüchtlingen in Italien hat die EU-Kommission einen "Aktionsplan" zur Unterstützung des Landes vorgelegt. Die Behörde bot Rom am Dienstag weitere 35 Millionen Euro für die Bewältigung der Flüchtlingsaufnahme an sowie die Entsendung von Beamten der EU-Grenzschutzbehörde Frontex und der Asyl-Agentur Easo. Die anderen Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, Italien wie vereinbart Asylbewerber abzunehmen und Finanzzusagen für die Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika einzuhalten.

EU-Parlament will Aktivitäten privater Sicherheitsunternehmen eingrenzen

Das Europaparlament hat EU-weite Regeln für den Einsatz privater Sicherheitsunternehmen gefordert. Die EU-Kommission müsse wirksame Vorschriften für die Aktivitäten solcher Firmen erarbeiten, verlangte das Parlament in einer Entschließung.

EU-Mitgliedstaaten beschließen Kriterien für Verbot von hormonstörenden Stoffen

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich nach langem Streit auf die Kriterien für das Verbot von hormonstörenden Stoffen geeinigt. Es handele sich um eine entscheidende Etappe, um gesundheits- und umweltschädliche Chemikalien verbieten zu können, teilte die EU-Kommission mit. Die Mitgliedstaaten seien dem ursprünglichen Vorschlag der EU-Behörde gefolgt.

Multis wie Starbucks sollen Gewinne und Steuern offenlegen müssen

Multinationale Unternehmen wie Starbucks, Ikea oder McDonald's sollen künftig verpflichtet werden, ihre weltweiten Gewinne offenzulegen und anzugeben, in welchem Land sie wieviel Steuern zahlen. Darauf zielt ein Richtlinienentwurf ab, den das Europaparlament am Dienstag in erster Lesung verabschiedete. Die geplante Neuregelung soll beim Kampf gegen Steuervermeidung helfen.

Institute: G20 sollen "Wirtschaft und Soziales gemeinsam denken"

Führende Wissenschaftler haben die Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) für ihren Gipfel Ende der Woche in Hamburg aufgefordert, stärker soziale Aspekte zu berücksichtigen.

SPD-Fraktionsvize kritisiert Steuerpläne der Union als "Blackbox"

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Carsten Schneider hat die am Montag vorgestellten Steuerpläne von CDU und CSU massiv kritisiert. Es handele sich um eine "Blackbox", sagte Schneider zu Journalisten in Berlin. "Eine wuchtige Steuerentlastung ist das nicht." Die Ankündigungen der Union passten zudem "mit den verfügbaren Mitteln nicht zusammen", monierte der SPD-Finanzexperte. "Es fehlt die Gegenfinanzierung."

Französischer Premier kündigt im Kampf gegen Defizit Sparmaßnahmen an

Im Kampf gegen das hohe Haushaltsdefizit hat der französische Premierminister Edouard Philippe umfassende Sparmaßnahmen angekündigt. In allen Ministerien müsse nach vermeidbaren Ausgaben gesucht werden, sagte Philippe am Dienstag in seiner Regierungserklärung vor der Nationalversammlung in Paris. Außerdem müsse der Anstieg der Ausgaben für Gehälter im öffentlichen Sektor gestoppt werden.

Katalonien will sofortige Unabhängigkeit bei einem Ja im Referendum

Die Regierung in Katalonien will sofort die Unabhängigkeit von Spanien erklären, falls die Mehrheit der Bürger in einem für Oktober geplanten Referendum dies befürwortet. Das gab die der Regierungskoalition angehörende Abgeordnete Gabriela Serra am Dienstag im katalanischen Regionalparlament bekannt. Wenn die Mehrheit der Bürger aber gegen die Unabhängigkeit stimmen sollte, müssten Neuwahlen in der Region abgehalten werden.

Katar weist Forderungsliste Saudi-Arabiens und anderer Staaten zurück

Die Regierung Katars hat die Liste mit ultimativen Forderungen Saudi-Arabiens und seiner Verbündeter schroff zurückgewiesen. "Die Liste ist unrealistisch und unzulässig", sagte Katars Außenminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani am Dienstag nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) in Doha. Auf der Liste gehe es nicht um Terrorismus, sondern darum, "der Meinungsfreiheit ein Ende zu setzen".

Russland und China fordern gemeinsam Moratorium für Nordkoreas Raketentests

Zur Entschärfung des Konflikts mit Nordkorea haben Russland und China gemeinsam ein Aussetzen von Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm und zugleich den Verzicht der USA und Südkoreas auf gemeinsame Militärmanöver gefordert. Das russische und das chinesische Außenministerium legten einen entsprechenden Vorschlag in einer gemeinsamen Erklärung vor.

