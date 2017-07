Die Gewinnwarnung Anfang des Jahres hat das Vertrauen der Anleger in das Management nachhaltig erschüttert. Das hatte der ehemalige CEO auch erkannt und trat daher ab. Dem neuen CEO ist es bis dato jedoch leider noch nicht gelungen neues Vertrauen aufzubauen. Zwar wird die Windkraft langfristig weiter boomen. Aber kurzfristig kann es hier durchaus auch mal zu einem zyklischen Abschwung kommen. Nicht nur im Windkraft-Markt selbst, sondern auch bei den Windkraft-Aktien. Ein solcher Abschwung deutet sich auch an, denn zuletzt kam selbst Weltmarktführer Vestas Wind nicht mehr in Fahrt, der Aktie gelangen keine neuen Hochs mehr.Wie tief es in zyklischen Abschwungphasen gehen kann, zeigt dabei der Chart von Vestas besonders eindrucksvoll. Ich würde daher bei Nordex weiterhin jegliche Erholung zum Ausstieg nutzen. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung!

