Berlin (ots) - Der Berliner Senat will die Nacht- und Sonntagszuschläge für Polizisten erhöhen. Das erklärte die Innenverwaltung am Dienstag gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe). Der Senat zahlt nach Angaben der Innenverwaltung sonn- und feiertags einen Zuschlag von 3,18 Euro pro Stunde an die Polizisten. An Samstagen sind es 0,77 Euro und nachts 1,28. Die Höhe der Zuschläge legt jedes Bundesland selbst fest. Der Gewerkschaft der Polizei zufolge zahlt Berlin bundesweit die geringsten Zuschläge.



Das soll sich jetzt ändern. »Der Innensenator sieht das Ungleichgewicht in der Bezahlung und plant, die Erschwerniszulagen bei der Polizei auf den bundesweiten Durchschnitt zu heben«, sagte ein Sprecher der Innenverwaltung am Dienstag dem »nd«. Konkrete Angaben wollte er nicht machen. Die exakte Höhe sei Teil der Verhandlungen über den Haushalt 2018/2019.



OTS: neues deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59019 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59019.rss2



Pressekontakt: neues deutschland Redaktion Telefon: 030/2978-1722