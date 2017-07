Das Emirat Katar bleibt im Konflikt mit den arabischen Nachbarn hart. Die gestellten Forderungen seien unrealistisch. Für den katarischen Außenminister sei die Blockade gar ein Verstoß gegen internationales Recht.

Katar bleibt im diplomatischen Konflikt am Golf hart. Die Forderungen der anderen Staaten an das Emirat seien unrealistisch, sagte der katarische Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani am Dienstag in Doha nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Sigmar Gabriel.

Scheich Mohammed ...

