Mannheimer Morgen zur Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen Überschrift: Nur eine Mogelpackung Reicht die Automobilindustrie nun den verunsicherten Diesel-Besitzern die Hand zur Entschuldigung? So hört sich das Angebot der Hersteller zunächst an. Sie wollen die Hälfte der Fahrzeuge mit Euro-5-Norm nachrüsten. So sollen die Stickoxid-Grenzwerte in den Städten wieder eingehalten und Fahrverbote überflüssig werden. Doch das ist eine Mogelpackung. So soll die Politik sich an dem Maßnahmenpaket beteiligen, das die Industrie Anfang August vorlegen will. Damit wird die Regierung unter Druck gesetzt, sich mit Eigeninitiative, was am Ende immer auch Geld bedeutet, auf den Pakt einzulassen. Spielt sie nicht mit, werden die Restwerte der Diesel schnell sinken, für die ihre Besitzer viel Geld ausgegeben haben. Und den Vorwurf einer kalten Enteignung von Millionen Betroffenen wird keine Partei kurz vor einer Bundestagswahl hören wollen. Durch die Blume hat der Verband der Automobilindustrie auch noch auf die Abhängigkeit der Politik von der Diesel-Technologie hingewiesen, ohne die Deutschland seine Klimaziele nicht mehr erreichen kann. Hinter der vorgeblichen Schadensminderung steht der knallharte Einsatz für ein Produkt, das den Herstellern gute Erträge einbringt. Die Allianz zeigt, wie groß die Angst vor Fahrverboten und damit einem Abschied der Kunden vom Diesel mittlerweile ist. In den Verkaufszahlen spiegeln sich die Verunsicherung und der Ärger der Verbraucher schon deutlich. Die Kosten für eine Nachrüstung erscheinen in diesem Licht als das kleinere Übel. Die Bundesregierung sollte daher hart bleiben und die Finanzierung dieser Branchenrettungsaktion allein den Konzernen abringen.

July 04, 2017 13:44 ET (17:44 GMT)