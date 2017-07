The following instruments on XETRA do have their last trading day on

04.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am

04.07.2017



ISIN Name



CA82735N1096 SILVER BEAR RESOURCES INC

MHY2069P1271 DIANA CONTAIN. NEW DL-,01

NO0010358484 ELECTROMAG.GEOSVCS NK 1

US3055603027 FAIRPOINT COMM.NEW DL-,01