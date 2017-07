Halle (ots) - Dass die Einsatzfahrzeuge offenbar Schwierigkeiten hatten, zum Unfallort zu gelangen, lag wohl daran, dass die Autofahrer auf der Seite der A 9, auf der der Unfall geschah, keine richtige Rettungsgasse bildeten. Wenn so etwas nicht klappt, hat das nichts mit Gaffen zu tun. Die Autofahrer im Stau sehen ja gar nicht, was da vor ihnen passiert ist. Hier helfen nur Aufklärung und auch mal eine Verkehrskontrolle im Stau. Bleiben die echten Gaffer. Jene, die auf der nicht vom Unfall betroffenen Seite langsam an der Stelle vorbeifuhren. Das ist nicht sympathisch, aber wie ahndet man das im konkreten Fall? Welches Tempo ist angemessen, wenn man auf der Gegenseite ein Fahrzeug brennen sieht und vielleicht vorsichtshalber abbremst?



