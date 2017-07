Debatte um Schutz der Brenner-Grenze - Kritik aus ItalienBrenner/Innsbruck - Die Vorbereitungen für Grenzkontrollen am Brenner sorgen für Debatten und für Verstimmung in Italien. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) stellte am Dienstag klar, dass Österreich im Fall eines Flüchtlingszustroms die Brenner-Grenze "schützen" will. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...