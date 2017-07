Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - In der chinesischen Stadt Guangzhou fand am 3. Juli die 10. China Bio-Industry Convention und das 1. Guanzhou International Bio-Forum statt. Als aufstrebende Branche im Zuge der strategischen Entwicklung von Guangzhou wird die Biomedizin mit dem Wert ihrer produzierten Waren und erbrachten Dienstleistungen bis 2025 auf mehrere Billionen Yuan geschätzt.



"Guangzhou zählt zu den drei größten Medizinstädten Chinas. Die Stadt profitiert von dem großen Medizinmarkt des Pearl River Deltas, wo die Biomedizin in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung durchgemacht hat. 2016 lag der Wertzuwachs der Bio- und Gesundheitsbranche bei über 20 Prozent in den aufstrebenden strategischen Branchen der Stadt. Damit sind alle Weichen gestellt, dass Guangzhou die führende Plattform für die Entwicklung der Bioindustrie werden kann", so Chen Zhiying, Vize-Bürgermeister von Guangzhou.



In den vergangenen Jahren hat Guangzhou das IAB-Programm eingeführt - eine neue Generation der Informationstechnologie, künstlichen Intelligenz, biopharmazeutischen Technologie und anderen aufstrebenden strategischen Branchen. Guangzhou Development District hat als biomedizinisches Entwicklungsdrehkreuz von Guangzhou mehrere Bioindustrie-Gebiete aufgebaut, so z. B. Guangzhou International Bio Island, Guangzhou Science City und Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City, wobei sich in Guangzhou Science City über 430 biomedizinische Unternehmen angesiedelt haben und das Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City Großprojekte wie GE Biotech Park und BeiGene an Land ziehen konnte.



Sun Xuewei, stellvertretender Direktor des Verwaltungsausschusses vom Guangzhou Development District meinte, die Gesamtanzahl der Biomedizin-Unternehmen im Guangzhou Development District beliefe sich auf mehr als 1.000 und der Gesamtwert der produzierten Waren und erbrachten Dienstleistungen läge mit 52,3 Billionen Yuan über der erwarteten Größe. Hierbei ist Präzisionsmedizin mit Gentestdiensten, präzisen diagnostischen Reagenzien und Forschung und Entwicklung von zielgerichteten Arzneimitteln enthalten. Außerdem konnten die besten chinesischen F&E-Teams im Stammzellenbereich, z. B. Pei Duanqing, Pei Xuetao und Deng Hongkui, für die Gegend gewonnen werden. "Bis 2020 wird der Wert der produzierten Waren und erbrachten Dienstleistungen in der Biomedizin im Guangzhou Development District hunderte Milliarden erreichen", merkte er weiter an.



Am selben Tag gab Xia Jian, Vize-Direktor vom Science and Technology Department vom Guangzhou Development District, bekannt, dass sich das Guanzhou International Bio-Forum dauerhaft in Guangzhou International Bio Island (Guanzhou Island) ansiedeln wird. Das Forum wird einmal jährlich abgehalten und dient dazu, ein "Davos Forum" für die globale Entwicklung der Biobranche zu bilden.



Als Ausgangspunkt der chinesischen Bioindustrie und der Sino-Israel-Kooperation in der Biobranche ist International Bio Island ein Paradebeispiel für die Entwicklung der Biobranche in Guangzhou. Seit 2011 ist das Gebiet der Sitz von regionalen Firmen und Standort von Betriebszentralen sowie F&E-Zentren von chinesischen und internationalen Unternehmen der Biomedizin und Gesundheitsbranche. Derzeit haben sich in International Bio Island die Unternehmen KingMed Diagnostic, Saliai und 150 weitere Projekte angesiedelt, wodurch das Gebiet immer mehr zu einer guten Adresse für Forschung und Entwicklung in der Biomedizin mit Präzisionsmedizin wird.



