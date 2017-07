Appel vor dem Treffen der EU-Finanzminister: In einem offenen Brief fordern 52 internationale Experten, die Finanztransaktionssteuer auf den Weg zu bringen. Der Schritt könne Milliarden in Kassen der EU-Länder spülen.

Vor einem Treffen der EU-Finanzminister verlangen 52 internationale Experten in einem offenen Brief, die seit Jahren debattierte Finanztransaktionssteuer endlich auf den Weg zu bringen. Die Abgabe werde die Finanzmärkte stabilisieren und zusätzliche Einnahmen erzielen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Aufruf. Unterzeichnet haben Börsenmakler und andere Branchenexperten. Dahinter stehen die Hilfsorganisation Oxfam und die Kampagne ...

