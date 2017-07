BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Zeitung" zu Peter Taubers Minijob-Tweet:

"Wann ist es salonfähig geworden, auf Kosten von unbeteiligten Personen, von Minderheiten oder Benachteiligten auf Stimmenfang zu gehen? Politiker sind nicht nur daran gewöhnt, sich öffentlich zu äußern. Es ist ihr Beruf. Im Überschwang der Gefühle einfach mal was raushauen - das kann in einem hitzigen Streitgespräch jedem passieren. Auch Politikern. Aber auf Twitter? Es ist schwer vorstellbar, dass mit Tauber dort in einer öffentlichen Diskussion - denn nichts anderes sind Unterhaltungen per Tweet - einfach mal die Pferde durchgegangen sind."/yyzz/DP/she

AXC0008 2017-07-05/05:35