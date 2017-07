FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Verfassungsschutzbericht:

"Im Verfassungsschutzbericht taucht nicht zum ersten Mal das Internet als Übeltäter auf, jetzt auch mit Ausführungen zu "Echokammern", in denen verbale Aggressivität und Ausgrenzung unangepasster Meinungen in eine Spirale extremistischer Enthemmung führen. Wie schwierig deren Bekämpfung ist, das zeigt (...) das kürzlich im Bundestag verabschiedete "Netzwerkdurchsetzungsgesetz". Es ist nicht anzunehmen, dass böswillige Agitatoren aller Couleur sich von einem Gesetz abschrecken lassen, das unfreiwillig zugibt, dass sich der Staat nicht durchsetzen kann. (...) Sicher ist nur, dass genug Hass in der Luft liegt, damit sich die Extremismen weiterhin gegenseitig hochschaukeln. Gefährlich für den Hort der Stabilität wird das aber nur, wenn auch die stabile politische Mitte es sich in Echokammern gemütlich macht."/yyzz/DP/she

