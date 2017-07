STUTTGART (dpa-AFX) - Der Stuttgarter Flughafen hat bei den Passagieren zuletzt weiter zulegen können - am Mittwoch (11.30 Uhr) stellt der Airport die jüngsten Zahlen zur ersten Jahreshälfte vor. 2016 hatte dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Region ein Fluggäste-Rekord in der Bilanz gestanden, insgesamt nutzten mehr als 10,6 Millionen Reisende (plus 1,1 Prozent) Baden-Württembergs größten Flughafen im vergangenen Jahr.

Seit dem Ausscheiden des langjährigen Airport-Lenkers Georg Fundel im Frühjahr ist der Infrastruktur-Chef Walter Schoefer alleiniger Geschäftsführer des Flughafens. Anfang September rückt dann die bisherige Bahn-Managerin Arina Freitag in die Geschäftsführung auf, in der sie mit Schoefer eine Doppelspitze bilden soll. Der Stuttgarter Flughafen gehört zu gut einem Drittel der Stadt und zu zwei Dritteln dem Land./jap/DP/zb

ISIN DE0005773303

AXC0013 2017-07-05/05:49