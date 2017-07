Das Thema Lebensmittelsicherheit spielt eine zunehmend wichtige Rolle in der Verpackungsbranche. Die Warnungen häufen sich: Bakterien in Sesam, Kunststoffteile in Tiefkühlkräutern, Metall im Kinderfrühstück, Mineralöl in Nudeln, Reis oder Cornflakes. Solche Meldungen lassen verunsicherte Verbraucher zurück.

Markenartikler, Verpackungshersteller und Verpacker sind dabei, sich intensiv mit dem Thema Lebensmittelsicherheit und der Reduktion von Gefahrenquellen zu beschäftigen. Denn jede Rückrufaktion kostet den Markenartikler Geld. Sie kann darüber hinaus mit einem langfristigen Imageverlust für ein Produkt oder ein ganzes Unternehmen und damit verbunden mit hohen Umsatzeinbußen einhergehen.

Aus diesem Grund beschäftigt sich die Lebensmittelindustrie verstärkt mit dem Thema Sicherheit. Mit speziellen Druckfarben und Kartonmaterial mit Barrieren wird das Risiko einer Lebensmittelkontamination durch Mineralöl reduziert. Spezielle Vorkehrungen beim Abpackprozess sollen die Risiken von produktfremden Teilen, wie Glas-, Kunststoff- oder Metallsplittern, in Lebensmitteln reduzieren.

Doch ein Thema wird bislang aus der öffentlichen Diskussion häufig herausgehalten: Welche Gefahren gibt es beim Herstellungsprozess der Verpackung selbst, und wie können diese gebannt werden? Der Heilbronner Stanzformenhersteller Marbach hat sich mit dem Thema Hygiene in den letzten drei Jahren intensiv auseinandergesetzt. Herausgekommen ist ein spezielles Hygiene-Werkzeugpaket, das unter dem Namen "Marbaclean" vermarktet wird.

Der Markt fordert unbedenkliche Verpackungen und Materialien

Jan Brunner, Leiter Business Development bei Marbach: "Die Endkunden verlangen von unseren Kunden, den Druckereien, Erklärungen bezüglich der Unbedenklichkeit von Lebensmittelverpackungen zu unterschreiben. Unsere Kunden wiederum geben diese an uns weiter. Als Vorreiter bei Innovationen sehen wir es als unsere Aufgabe an, uns solcher Themen anzunehmen. Und es ist außerdem unsere Aufgabe, unsere Kunden bestmöglich dabei zu unterstützen, den Anforderungen ihrer Abnehmer gerecht zu werden. In diesem Fall ist das Ergebnis unserer Entwicklung das Werkzeugpaket Marbaclean."

Dabei handelt es sich um ein Werkzeugpaket, dessen Materialien unbedenklich sind. Alle Werkzeugbestandteile, die mit dem Stanzgut in Berührung kommen, sind für den Lebensmittelbereich geeignet. So kann bei der Verwendung dieser Werkzeuge ausgeschlossen werden, dass bedenkliche Stoffe - wie beispielsweise Mineralöl - von einem Materialbestandteil der Stanzform in Lebensmittelverpackungen migrieren können. Die Materialien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...