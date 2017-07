Mit dieser Neuentwicklung wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass zahlreiche Unternehmen Medien per Knopfdruck aus Fässern oder Containern in manuell zugeführte Kanister möglichst schnell aber dennoch exakt abfüllen möchten. Die Anlage wurde speziell für die eigenen Fasspumpen konzipiert. In Kombination mit einer Waage ermöglicht dies ein sauberes, genaues und sicheres Abfüllen, auch bei schäumenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...