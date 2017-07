FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 11. Juli:

MITTWOCH, DEN 5. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 J: Nikkei PMI Dienste 06/17 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 06/17

09:00 EU: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) 09:45 I: PMI Dienste 06/17 09:50 F: PMI Dienste 06/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: PMI Dienste 06/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Dienste 06/17 (2. Veröffentlichung)

10:30 GB: PMI Dienste 06/17 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 05/17 11:30 D: Anleihen Volumen: 4 Mrd EUR Laufzeit: 5 Jahre

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/17 20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 13./14.6.

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 06/17 GB: Sainsbury Hauptversammlung

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Fachmesse "ConCarExpo" zu den Themen vernetztes Fahrzeug, automatisiertes Fahren und IT-Sicherheit im Fahrzeug (bis 06.07.) 10:00 D: Jahres-Pk des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Berlin 13:45 CH: Roche Mediengespräch "Medizin 4.0 - mit Bits und Bytes in die Zukunft der Gesundheit" 18:30 D: Pk Touristikunternehmen FTI zu Winterprogramm 2017/18, München D: Chinas Präsident Xi Jinping in Berlin 09:00 h Empfang durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier D: Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) legt eine Schätzung zum vererbten und verschenkten Volumen vor. LU: EuGH urteilt zu Rechtsstreit über Altersgrenzen für Berufspiloten

DONNERSTAG, DEN 6. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:30 NL: Verbrauchervertrauen 06/17

08:00 D: Auftragseingang Industrie 05/17 09:45 USA: Fed-Chef von San Francisco, William, hält Rede in Hobart/Australien

13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 8.6. 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 06/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 05/17 15:45 USA: Markit PMI Dienste 06/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 06/17 16:00 USA: Fed-Präsident Powell hält Rede in Washington 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 18:00 EU: Bundesbank-Präsident, Weidman, hält Rede in Wien

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE F: Sodexo 9Monats-Umsatz GB: Easyjet Verkehrszahlen 06/17

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Pk Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) zu den Herausforderungen des demografischen Wandels für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 15:00 D: Das Landgericht Frankfurt verkündet im Rechtsstreit zwischen Sachsen-Anhalt und der Deutschen Bahn um Trassenpreise eine Entscheidung. Das Land fordert 240 Millionen Euro (inkl. Zinsen), weil die DB Netz über Jahre hinweg zu hohe Trassenpreise gefordert haben soll. D: "Die Zeit"-Konferenz anlässlich des G20-Gipfels u.a. mit IWF-Direktorin Lagarde und Bundesfinanzminister Schäuble, Hamburg LU: EuGH urteilt zu Rechtsstreit um Stornogebühren für Flugreisende USA: US-Präsident Donald Trump zu Gast in Polen

FREITAG, DEN 7. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:45 CH: Seco Arbeitsmarktdaten 06/17 08:00 D: Industrieproduktion 05/17 08:45 F: Industrieproduktion 05/17 09:00 E: Industrieproduktion 05/17 09:30 D: Entega Bilanz-Pk, Darmstadt 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 05/17 10:30 GB: Industrieproduktion 05/17 10:30 GB: Handelsbilanz 05/17 10:30 D: Datev Jahres-Pk, München

11:00 D: Hornbach Hauptversammlung, Landau 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE EU: Moody's Ratingergebnis Ungarn, Niederlande EU: Fitch Ratingergebnis Irland, Polen

SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder D: G20 Gipfeltreffen in Hamburg (bis 8.7.) D: Aufsichtsratssitzung der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH u.a. zu Baufortschritt am neuen Hauptstadtflughafen und zum Masterplan für einen Ausbau des Airports nach 2025 D: Aktuelle Perspektiven der gesetzlichen Rentenversicherung + Die Deutsche Rentenversicherung Bund gibt auf einer Veranstaltung in Berlin eine aktuelle Bestandsaufnahme

MONTAG, DEN 10. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Maschinenaufträge 05/17 03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/17 03:30 CHN: Erzeugerpreise 06/17 08:00 D: Handelsbilanz 05/17 10:30 EU: Sentix-Investorvertrauen 07/17 11:00 GR: Industrieproduktion 05717 11:00 GR: Verbraucherpreise 06/17 11:30 D: Geldmarktpapiere Volumen: 2 Mrd EUR Laufzeit: 6 Monate

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Roche Analyst Event anlässlich ISTH 2017 (18.30 Uhr), Berlin F: Air France-KLM Verkehrszahlen 06/17

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Pk zur Vorstellung der IMK-Studie zu Arbeits- und Lohnstückkosten

u.a. Wie haben sich die deutschen Arbeits- und Lohnstückkosten im

EU-Vergleich entwickelt? Berlin EU: Treffen der Eurogruppe, Brüssel

DIENSTAG, DEN 11. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 05:05 USA: Fed-Präsident Williams hält Rede in Sydney 08:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 06/17 (vorläufig) 08:30 D: Siemens Pk zu Digitalisierungsinitiative in Singapur mit Siemens-Chef Joe Kaeser und dem Premierminister von Singapur,

Hu Lee Hsien Loong, München 10:00 I: Industrieproduktion 05/17

10:00 D: Dic Asset Hauptversammlung, Frankfurt 12:00 USA: Pepsico Q2-Zahlen 13:00 D: Deutsche Lufthansa Verkehrszahlen 06/17 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 05/17 (endgültig) 18:00 USA: Fed-Präsident Brainard hält Rede in New York

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil nach Klagen von Gewerkschaften gegen das Tarifeinheitsgesetz 10:30 D: Pk Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung (BGA) zu "Welche Perspektiven bieten die Parteien der deutschen Wirtschaft?", Berlin D: IFA Innovations Media Briefing (bis 12.07.) führende Hersteller und Marken der Consumer Electronics und Home Appliances präsentieren ihre Produkte, Berlin EU: EU-Wirtschafts- und Finanzminister tagen in Brüssel 19:30 D: Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Thema "Wohlstand für Alle. Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert", Essen Merkel ist Gast beim Politischen Forum Ruhr.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

