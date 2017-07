BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtsminister Peter Altmaier hat das Ausrichten des G20-Gipfels in der Metropole Hamburg verteidigt. "Solche Gipfel-Formate sind wichtiger als je zuvor", sagte der CDU-Politiker der "Passauer Neuen Presse" (Mittwoch). Wegen der internationalen Verflechtungen in allen Bereichen von der Sicherheit bis zu Wirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz gebe es wichtige Themen, die sich nur gemeinsam lösen ließen. "Deshalb ist es so wichtig, dass die Staats- und Regierungschefs regelmäßig zusammenkommen und darüber beraten."

Für die großen Delegationen aus den führenden Industrie- und Schwellenländern sowie aus der EU brauche man die entsprechende Infrastruktur. "Das kann man nicht auf der grünen Wiese organisieren." Mit Blick auf die Proteste gegen den Gipfel sagte Altmaier: "Die Sicherheitsbehörden sind gut vorbereitet. Die Grundrechte auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit bleiben gewahrt."/sk/DP/zb

