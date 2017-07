Paris (ots/PRNewswire) - Die Laurence Xu Haute-Couture-Schau 2017, ein Event, das die Arbeit dieses weltberühmten Modedesigners präsentiert, fand im Rahmen der Pariser Haute-Couture-Woche Herbst/Winter 2017 im Ballsaal des Hotels InterContinental Paris Le Grand am 4. Juli 2017statt. Die vorgestellten Uniformen vereinen Elemente der klassischen, traditionellen Ästhetik Asiens mit der Silhouette moderner abendländischer Kostüme in einem schwungvollen, modischen Stil.



Diese Uniformen der fünften Generation betonen die Kombination aus traditionellen chinesischen und international trendigen Elementen. Die Uniformen beruhen auf dem charmanten Look des Cheongsam, eines eleganten traditionellen Kleids, das in China zu feierlichen Anlässen getragen wird: Der Kragen ist mit einem glücksverheißenden Wolkenmuster versehen, der Saum mit einem wechselnden Muster von Meer und Bergen, das mit dem Himmel und den Wolken am Kragen kontrastiert. Dies soll eine Beziehung zwischen einem startenden Hainan-Flugzeug und dem mythischen Vogel Roch suggerieren, der sich kraftvoll in die Lüfte schwingt. Die dreiviertellangen Ärmel symbolisieren Schlichtheit und die nötige Sittsamkeit und damit auch die hohe Kompetenz des Kabinenpersonals. Die Schürze ist tulpenförmig und steht für ein gleiches Maß an Eleganz, Femininität, Ästhetik und Pragmatik. Die drapierende Form im westlichen Stil vereint trendige international Modeelemente mit einem Image erstklassiger Professionalität. Die Verschmelzung traditioneller chinesischer Elemente und trendiger internationaler Mode schuf ein östliches Meisterwerk, das in Paris Aufmerksamkeit erregte.



Der neue Look erhält die beliebten Elemente der vorigen Generation - die von asiatischer Kunst inspirierten Muster sowie das Farbschema in Grau, die schon immer die Grundlage der Uniform bildeten - jedoch mit neuem Pep. Die Uniform honoriert die Designs der vorigen Generationen, wurde jedoch clever mit einer modernen Ästhetik versehen, die beliebte internationale Modeelemente integriert. Die Uniformen der vierten Generation sind schon seit 2010, also seit sieben Jahren im Dienst. In Einklang mit der strategischen Vision von Hainan Airlines, sich zu einer der bedeutendsten Fluglinien der Welt zu entwickeln, begann die Fluggesellschaft vor zwei Jahren den Dialog mit Laurence Xu, der schließlich zur Schaffung der neuen Uniformen führte. Während des Designprozesses trafen sich Hainan Airlines und Laurence Xu häufig, um die mehr als 1.000 Designvorschläge zu besprechen und über hundert Muster für Kleidung und Accessoires auszuprobieren.



Das Debut der neuen Uniformen auf der diesjährigen Herbst/Winter-Schau stellt nicht nur eine erfolgreiche Kooperation zwischen Mode und Luftfahrt dar, sondern auch eine branchenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Reisen und Mode. Es betont außerdem den Erfindergeist von Hainan Airlines. Diese Uniformen bilden jetzt ein integrales Element einer meisterhaften visuellen Erfahrung für die Passagiere auf In- und Auslandsflügen von Hainan. Die Erfindungsgabe, die diese branchenübergreifende Partnerschaft ins Leben rief, ist nur eine von vielen Komponenten des Engagements der Fluggesellschaft, die ständig im Wandel begriffenen Erwartungen ihrer Passagiere zu erfüllen. Ein weiteres Beispiel für diese Genialität ist die Partnerschaft von Hainan Airlines mit dem international bekannten Pianisten Lang Lang im Jahr 2016, die in einer Vorstellung des berühmten Musikers während eines Hainan Airlines-Flugs "in den Wolken" gipfelte. Für den Service am Boden gestaltete der berühmte Designer Dr. Patrick Leung im Auftrag der Fluggesellschaft die internationale VIP-Lounge von Hainan, den HNA Club, der Passagieren der Business Class sowie Clubmitgliedern eine angenehme, bequeme und multifunktionale Umgebung bietet. Die Fluggesellschaft hat sich dem Service bis ins kleinste Detail, der Innovation, der Originalität und dem Streben verpflichtet, den Erwartungen der Passagiere immer einen Schritt voraus zu bleiben. Daher ist es nicht überraschend, dass Hainan Airlines Reisenden schon seit 24 Jahren, d. h. seit seiner Gründung, nur erstklassigen Service bietet.



Informationen zu Hainan Airlines:



Hainan Airlines Holding Co., Ltd. wurde im Januar 1993 gegründet und ist inzwischen eine der zehn sichersten Fluglinien weltweit sowie eine der nur sieben Fluggesellschaften in der Welt, die den Five Star Award von Skytrax erhielten. Unser Ziel ist es, unseren Passagieren ausgezeichnete Flugdienste zu liefern. Die Flotte von Hainan Airlines besteht in erster Linie aus Flugzeugen der Serien Boeing 737 und 787 sowie Airbus 330.



Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der Website von Hainan Airlines unter (www.hainanairlines.com).



