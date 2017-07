Moneycab.com: Herr Breu, durch den Zukauf der Unisteel Technology Group in Singapur vor knapp fünf Jahren wurde SFS zum Zulieferer von Apple. Inwiefern ist das ein Klumpenrisiko? Bei Smartphones, gibt ja keine Tendenz zum Zweitphone…

Jens Breu. Die SFS Group ist breit abgestützt und in den verschiedenen Endmärkten gut positioniert, um am Erfolg der Kunden teilzuhaben. Auch in der Elektronikbranche. Wir sehen da zum Beispiel gute Entwicklungen bei den rasch wachsenden chinesischen OEMs. Ausserdem verfügen wir über eine robuste Projektpipeline an Innovationen und Projekten, die auf unterschiedliche Segmente aufgeteilt sind.

Voll digitalisierte Warenbewirtschaftungssysteme gewinnen immer mehr an Bedeutung. Ab welcher Betriebsgrösse lohnen sie sich?

Mit digitalisierten Warenbewirtschaftungssystemen können Beschaffungsprozesse automatisiert werden. SFS verfügt mit dem "M2M"-System über eine starke Wettbewerbsposition in diesem Bereich - auch dank den niedrigen Systemkosten. Diese Warenbewirtschaftungssysteme sind bereits für Kunden mit kleineren Einkaufsvolumen (zum Beispiel mehrere 10'000 Franken) attraktiv. Sie können aufgrund der kurzen Zeitspanne, welche die Implementierung erfordert, rasch zu ersten Einsparungen führen.

Wie hoch ist die Marge, für die Anbieter solcher Industrie 4.0-Systeme?

Unsere Logistiksysteme bilden immer einen integralen Bestandteil unserer Marktleistung; entsprechend ist auch die Marge integriert zu betrachten. Damit profitieren unsere Kunden nicht nur von den Produkten in der Anwendung, sondern auch von optimierten Beschaffungs- und Lagerkosten.

Dieses Jahr wird SFS rund ein Fünftel oder gar noch mehr seines Umsatzes in Amerika machen. In den USA wird vor allem Tegra Medical für Wachstum sorgen. Ist die "America first"-Doktrin im SFS-Geschäftsbereich überhaupt eine Gefahr?

Mit den Akquisitionen von Tegra Medical (USA) und Stamm (CH) im letzten Jahr wurde die Positionierung im Wachstumsmarkt Medizinaltechnik deutlich ausgebaut. Der Umsatzanteil in den USA dürfte sich im Jahr 2017 von 14% auf 18-20% erhöhen. Neben der Konsolidierung von Tegra Medical wird auch das Geschäft mit Kunden aus der Bau- und Automobilindustrie zum Wachstum beitragen. SFS ist in den USA lokal verankert und verfügt über verschiedene Produktions- und Vertriebsstandorte. Wir bedienen unsere Kunden in den USA heute schon hauptsächlich lokal. Die Auswirkungen auf die US-Wirtschaftspolitik sind noch nicht ganz greifbar. Dank der starken lokalen Präsenz sind wir aber gut vorbereitet.

Hat das Chaos rund um die US-Gesundheitsreform Auswirkungen?

Wir erwarten keine Auswirkungen von dieser Seite. Die aus unserer Sicht relevanten Wachstumstreiber für die Medizinaltechnik sind unter anderem die demographische Entwicklung und der zunehmende Kostendruck, welcher zu einer verstärkten Zusammenarbeit der OEMs mit Fertigungsspezialisten wie SFS führt.

"Aufgrund des starken zweiten Semesters 2016 werden wir im zweiten Halbjahr 2017 einen Basiseffekt im Segment Engineered Components sehen."

