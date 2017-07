The following instruments on XETRA do have their last trading day on

05.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am

05.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US83368WPM72 SOC GENERALE 2034 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0307581883 DEXIA CL 07/17FLR MTN BD02 BON EUR N

CA Z7HA XFRA XS0309688918 ZAGREBACKI HOLDING 07/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1075903820 LLOYDS BANK 14/17 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1079471915 KOMMUNALBK 14/17 MTN BD02 BON BRL N

CA D2XJ XFRA XS1085171152 DEXIA CL 14/17 MTN BD02 BON EUR N

CA 12CA XFRA AT0000A0JE42 CASINOS AUSTRIA INT 10-17 BD03 BON EUR N