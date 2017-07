The following instruments on XETRA do have their last trading day on

05.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am

05.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0031810242 ERSTE GP BNK 07/17 MTN BD00 BON CHF N

CA SAG2 XFRA DE000A1K0K53 SAG SOLARSTROM 11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1K0UH4 KRED.F.WIED.12/17 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1REZ58 BERLIN, LAND LSA12/17A395 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1X25N0 HEIDELBERGER DRUCKM. WA BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL7752 BREM.LB.KR.A.OLD.IS.75 BD00 BON EUR N

CA ZZMY XFRA DE000CZ40HY9 COMMERZBANK 12/17 S.796 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40JQ1 COMMERZBANK MTN 13/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T3T4 DZ BANK IS.A528 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T3U2 DZ BANK IS.A529 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4NU5 HSH NORDBANK ZS 2 14/17 BD00 BON EUR N

CA 0CCM XFRA FR0011230598 CA HOME LOAN SFH 12/17MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US269279AE58 EXCO RESOURCES 2022 BD00 BON USD N

CA XFRA XS0802005289 BULGARIEN 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT000B042643 UNICR.BK AUS. 12-17 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB5441 LDSBK.SAAR IHS.544 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA US269279AD75 EXCO RESOURCES 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US704549AF16 PEABODY ENERGY 2026 BD01 BON USD N

CA XFRA US863871AM19 STUDENT LN M.A.10/03/2022 BD01 BON USD N

CA ASBA XFRA XS0800714429 ASB FIN.(LDN) 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA NZ6J XFRA XS0801356881 NESTLE HLDGS 12/17 MTN BD01 BON NOK N

CA XFRA XS0803117612 RAIF.BK INTL 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0998964935 XINYUAN REAL EST. 13/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US37045XAM83 GM FINANCIAL 2017 BD02 BON USD N