Waren Sie in unserem Webinar am letzten Montag im Juni dabei? Nein? Dann haben Sie die Long-Empfehlung auf Nordex bei 10,50 Euro verpasst, gegen den Markttrend stellten wir dies vor. Grund - Antizyklik, Volatilität in der Aktie, Chartbild und vor allem - Antizyklisch zum Ölpreis. Die Knock-outs laufen vom Feinsten, auch die Inliner haben eingeschlagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...