Bereits 18 Mitgliedsunternehmen der BTGA-Organisation haben erklärt, dass sie sich aktiv in den Fachbereich "Kältetechnik" einbringen werden. Die Gründung erfolgte im Rahmen einer Informationsveranstaltung in den Räumen des Industrieverbandes Technische Gebäudeausrüstung und Umwelttechnik Hessen e.V. in Frankfurt am Main. Der BTGA gibt mit dem Fachbereich "Kältetechnik" den im Kälteanlagenbau tätigen Mitgliedsunternehmen der BTGA-Organisation eine neue Plattform, die Themen wie Normungsarbeit, Kältemittel und Energieeinsparrecht behandeln und Forschungsprojekte initiieren und begleiten wird. Der Bundesindustrieverband trägt damit den steigenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...