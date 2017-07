Es handelt sich dabei um Forschungschefin Trish Malarkey und Mark Peacock, den Head of Global Operations. Die beiden werden per Ende September ausscheiden. Malarkey war 19 Jahre für Syngenta tätig, Peacock gar 34 Jahre. Die beiden Manager werden am Mittwoch von Syngenta verdankt. Hintergrund ist eine Neuorganisation der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...