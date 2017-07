SFC Energy: Simark und 3D-P verkaufen autarke Kommunikations-Trailerlösung mit EFOY an großen Kunden in den Alberta Oilsands

- Die Hybridisierung von EFOY Pro Brennstoffzellen und Solarmodulen im 3D-P Kommunikations-Trailer verlängert Autarkie und minimiert Serviceaufwand.

- Trailer betreiben kritische Kommunikations- und Netzwerkausrüstung an netzfernen Bergbau- und Öl & Gas-Standorten.

- 16 EFOY ProTrailer und 3 EFOY ProCabinets bereits im Einsatz. Weitere 12 EFOY ProTrailer werden gerade ausgeliefert.

Brunnthal/München, Deutschland, 5. Juli 2017 - Simark Controls Ltd., ein Tochterunternehmen der SFC Energy AG, führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen Auftrag für Brennstoffzellen/Solar-Hybrid EFOY ProTrailer und EFOY ProCabinets vom kanadischen Funknetzwerkpartner 3D-P erhalten. Ein großer Öl & Gas-Kunde in den Alberta Oilsands setzt bereits 16 hybride EFOY ProTrailer und drei autarke EFOY ProCabinets von 3D-P ein, weitere 12 Trailer werden gerade ausgeliefert.

Die Hybridisierung der EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy mit Solar ermöglicht eine wesentlich längere Autarkie als Solarbetrieb alleine. In Zeiten geringen Solarertrags schaltet sich die Brennstoffzelle automatisch ein. Da die Batterie so niemals tiefentladen wird, entfallen teuere Ausfallzeiten und Serviceeinsätze. Die zuverlässige Verfügbarkeit von Strom verlängert die Autarkie des Trailers. Die Abwärme der Brennstoffzelle hält Batterie und Elektronikbauteile warm. Der 3D-P-Trailer kann jederzeit mühelos und kosteneffizient netzfern eingesetzt werden. 3D-P fertigt jeden Trailer gezielt nach den spezifischen Last- und Umgebungsanforderungen des Kunden.

Der Kunde in den Alberta Oilsands nutzt die Mining Trailer von 3D-P für die nahtlose, kosteneffiziente Kommunikationsversorgung an seinen netzfernen Förder- und Öl & Gas-Standorten. Zudem erleichtern die Trailer den Netzwerkausbau und die flexible Anpassung der Funknetze im Zuge der Erweiterung von Förderfeldern. Alle Bestandteile sind in einer einzigen Einheit integriert, sodass Stromversorgung und Funkmast innerhalb kürzester Zeit in Betrieb genommen werden können.

"Bei der Förderung muss alles reibungslos klappen. Dabei sind ununterbrochener Betrieb und Sicherheit die wichtigsten Faktoren. Wir haben diesen Trailer speziell für die spezifischen Anforderungen in kaltem Klima entwickelt", sagt Ron White, Chief Technology Officer von 3D-P. "Das Hybridkonzept liefert den ganzen Winter hindurch zuverlässig Strom ohne erforderlichen Nutzereingriff. An den abgelegenen Standorten, wo unsere Kunden arbeiten, ist dies ein entscheidender Kosten- und Logistikvorteil."

"Die Partnerschaft mit 3D-P ist wichtig für uns", sagt Derek L'Hirondelle, VP Instrumentation, Automation & Energy bei Simark Controls. "In den einzigartigen Netzwerksystemen von 3D-P sichert unsere wetterunabhängige EFOY Pro Hybrid-Lösung rund um die Uhr die Anbindung aller Produktions- und Sicherheitsanwendungen. Wie sehen ein wachsendes Potenzial für Brennstoffzellen-Hybridlösungen in kritischen Anwendungen wie diesen in Kanada und den USA."

Weitere Informationen zu SFC Energy, der EFOY Pro Brennstoffzelle und den SFC-Stromversorgungsprodukten für Sicherheit & Überwachung, Öl & Gas, Verteidigung, Windenergie, Verkehrs- & Umweltmanagement und Telekommunikation unter www.efoy-pro.com und www.sfc.com. Informationen zum Öl- & Gas- und Industrieproduktportfolio von Simark unter www.simark.com.

Informationen zu den 3D-P-Trailern unter http://3d-p.com/products/mining-communication-trailers/hybrid-fuel-cell-and-solar-trailer/.

Zu 3D-P 3D-P (www.3d-p.com) entwickelt und baut intelligente Endpunkte für anspruchsvolle Industrievernetzung sowie Anwendungssoftware zur Konsolidierung multipler Systeme auf einer einzigen belastbaren Technologieplattform. Die technologiebasierten Mehrwertprodukte und -dienstleistungen des Unternehmens ermöglichen den Kunden die Zusammenführung existierender Anlagegegenstände auf einer einzigen Plattform, mit Raum für zukünftige Technologieerweiterungen.

Zu Simark Controls Simark Controls Ltd. ein Unternehmen von SFC Energy AG, ist ein serviceorientierter, Mehrwert schaffender Vertriebsspezialist für hochwertige, im Kundenauftrag integrierte und hergestellte Instrumentations-, Automations-, Stromversorgungs- und Stromdistributionslösungen. Simark liefert Instrumente und Messsysteme für Öl & Gas, Bergbau, Forstwirtschaft und Kommunalwirtschaft. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Calgary, Alberta, mit Niederlassungen in Edmonton und Grand Prairie, Alberta, Saskatoon, Saskatchewan, Vancouver, British Columbia und Montreal, Quebec, alle Kanada.

Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 36.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada, sowie Vertriebsniederlassungen in den USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578).

