Washington - Die USA haben den ersten Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea scharf verurteilt und härtere Massnahmen gegen den international isolierten Staat angedroht. Als Warnung an Machthaber Kim Jong Un hielten die Vereinigten Staaten zudem eine gemeinsame Raketenübung mit Südkorea ab und beantragten für Mittwochnachmittag (Ortszeit) eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Die Führung in Pjöngjang schlug prompt zurück mit dem Hinweis, dass die getestete Rakete einen zerstörerischen Atomsprengkopf bis in die USA befördern könne.

Der Streit um das Atomprogramm Nordkoreas gilt als einer der weltweit gefährlichsten Konflikte. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich die Lage auf der koreanischen Halbinsel immer mehr zugespitzt, neben den USA sind auch die internationalen Grossmächte China und Russland in den Konflikt involviert - beim G20-Gipfel in Hamburg dürfte das Thema ebenfalls eine Rolle spielen. Mit besonders grosser Sorge wird das Geschehen in Ländern verfolgt, die Nordkorea zu seinen Staatsfeinden - und potenziellen Raketenzielen - erklärt hat.

US- und südkoreanische Streitkräfte im Manöver

Bei dem gemeinsamen Manöver amerikanischer und südkoreanischer Streitkräfte wurden nach US-Angaben Raketen vor der Ostküste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...