Mit Spannung schauen die Märkte auf das Protokoll der US-Notenbanksitzung aus dem Juni, das allerdings erst nach Handelsschluss in Europa veröffentlicht wird. Bei der Sitzung am 13./14. Juni hatte die US-Notenbank den Leitzins erneut erhöht, um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25. Zudem fassten die Währungshüter um US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen einen Abbau der im Zuge der Finanzkrise stark angeschwollenen Bilanz ins Auge. Börsianer und Ökonomen werden das Protokoll daher auf weitere Details dazu durchforsten. Außerdem wird mit Spannung erwartet, ob die US-Notenbank an ihrem projizierten Zinspfad festhält. Dieser sieht 2017 eine weitere Zinserhöhung vor und drei weitere Schritte im Jahr 2018. Die Märkte glauben daran aber nicht so recht; sie erwarten, dass die Fed wegen der anhaltend schwachen Inflation irgendwann auf die Bremse treten muss.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 13./14. Juni

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.426,00 +0,04% Nikkei-225 20.049,50 +0,09% Hang-Seng-Index 25.553,32 +0,65% Kospi 2.387,24 +0,3%% Shanghai-Composite 3.192,33 +0,30% S&P/ASX 200 5.768,20 -0,27%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Der nordkoreanische Raketentest vom Dienstag ist auch am Mittwoch zentrales Thema an den Börsen in Ostasien und Australien. Gleichwohl dominieren vielerorts positive Vorzeichen. In Tokio arbeiten sich die Kurse im späten Handel knapp ins Plus vor, nachdem der Yen einen Teil seiner Gewinne zum Dollar wieder abgegeben hat. Stützend wirkt auch, dass der Einkaufsmanagerindex für den japanischen Dienstleistungssektor im Juni auf den höchsten Stand seit August 2015 gestiegen ist. Auch in Seoul machen die Kurse einen Teil ihrer Vortagesverluste wett. In Sydney kommt es nach dem kräftigen Anstieg vom Dienstag zu kleineren Gewinnmitnahmen. Die chinesischen Börsen zeigen sich sogar im Plus. Zwar ist der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor überraschend schwach ausgefallen, dafür überzeugte der Service-PMI für Hongkong. In Hongkong legt das Index-Schwergewicht Tencent nach dem kräftigen Minus vom Dienstag nunmehr um 0,9 Prozent zu. Das Unternehmen sieht sich derzeit heftiger heftige Kritik wegen des Online-Spiels Honor of Kings ausgesetzt. Die Kritiker verweisen auf das hohe Suchtpotenzial des Spiels und angebliche Todesfälle unter den Nutzern. Tencent hat deshalb die Spielzeit für Minderjährige eingeschränkt. Der Einstieg des französischen Autokonzerns Renault in das Minivan-Geschäft von Brilliance China treibt die Aktie des chinesischen Unternehmens an der Börse in Hongkong um 1,7 Prozent nach oben. Ebenfalls in Hongkong steigen Guangzhou Automobile um 7,5 Prozent auf ein Rekordhoch. Das Unternehmen hat den Fahrzeugabsatz im ersten Halbjahr um 32 Prozent gesteigert.

US-NACHBÖRSE (Montag)

Tesla haben am Montag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com nur noch mit geringen Kursverlusten auf überraschend schwache Auslieferungsdaten des Fahrzeugherstellers reagiert. Sie gaben um 0,3 Prozent nach. Ansonsten war das nachbörsliche Geschäft mit US-Aktien am Montag dünn. Am Vorabend des Independence Day war der reguläre Handel schon um 19.00 Uhr MESZ und damit drei Stunden früher als üblich beendet worden. Auch der nachbörsliche Handel endete früher.

WALL STREET (Montag)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.479,40 0,61 129,77 8,69 S&P-500 2.429,02 0,23 5,61 8,50 Nasdaq-Comp. 6.110,06 -0,49 -30,36 13,50 Nasdaq-100 5.596,96 -0,88 -49,96 15,08 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 492 Mio 951 Mio Gewinner 2.117 1.820 Verlierer 839 1.148 Unverändert 94 129

Freundlich - Wegen des Feiertags am Dienstag fand nur ein verkürzter Handel statt. Das erklärt auch das ungewöhnlich niedrige Umsatzvolumen. Starke Daten zur Produktion fachten die Kauflaune an. Dabei gingen die Teilnehmer vor allem in Finanz- und Ölwerte, während Technologieaktien erneut hinterherhinkten. Die neuen Konjunkturdaten fielen zwar uneinheitlich aus, aber der stark beachtete ISM-Index für die Produktion stand mit einem extrem starken Wert von 57,8 im Mittelpunkt. Am Aktienmarkt lagen wieder Bankenwerte vorn. Die Branche profitiert von dem steigenden Zinsniveau, was Anleger in den Sektor umschichten lässt. Im Dow gewannen Goldman Sachs 2,4 Prozent und JP Morgan 1,5 Prozent. Im Ölsektor trieb die Erholung der Preise Diamond Offshore um 5,9 Prozent und Transocean um 5,3 Prozent. Unter den Einzelwerten waren Tesla nur vorübergehend gesucht. Das Unternehmen kündigte an, dass die ersten Auslieferungen des neuen Model 3 am 28. Juli vorgesehen sind. Doch später wurde mitgeteilt, dass die Auslieferungen im zweiten Quartal unter dem Unternehensziel lagen. Nach Gewinnen von über 2 Prozent drehte die Aktie nach unten ab und fiel schließlich um 2,5 Prozent. Caterpillar gerät offenbar wegen mangelnder Einreichung von Papieren zu eigenen Exporten noch mehr unter Druck. Für die Aktie ging es 0,5 Prozent nach unten. Die Aktie von EQT rückte um 2 Prozent vor. Laut Wall Street Journal hat der aktivistische Investor Jana Partners einen 5,8-prozentigen Anteil an dem Energiekonzern erworben.

TREASURYS (Montag)

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,41 2,8 1,38 20,8 5 Jahre 1,93 4,1 1,89 0,6 7 Jahre 2,19 5,2 2,13 -6,1 10 Jahre 2,34 3,8 2,30 -10,2 30 Jahre 2,86 2,4 2,84 -20,8

Mit den Anleihekursen ging es weiter abwärts, so dass die Rendite der zehnjährigen Titel um 4 Basispunkte auf 2,34 Prozent anzog. Der gute ISM-Index hatte die zuvor schon schwachen Notierungen noch weiter gedrückt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1356 +0,1% 1,1347 1,1361 +8,0% EUR/JPY 128,52 -0,1% 128,59 128,34 +4,5% EUR/GBP 0,8788 +0,1% 0,8782 0,8781 +3,1% GBP/USD 1,2923 -0,0% 1,2924 1,2936 +4,7% USD/JPY 113,17 -0,1% 113,31 112,99 -3,2% USD/KRW 1149,46 -0,1% 1150,58 1150,56 -4,8% USD/CNY 6,7955 -0,1% 6,8008 6,7981 -2,2% USD/CNH 6,7946 -0,2% 6,8065 6,7989 -2,6% USD/HKD 7,8069 -0,0% 7,8075 7,8090 +0,7% AUD/USD 0,7618 +0,2% 0,7605 0,7612 +5,6%

Der Dollar legte nach seinem Vortagesanstieg noch ein wenig zu. Händler sprachen von einer anhaltenden Gegenbewegung nach dem rasanten Vormarsch des Euro in den vergangenen beiden Wochen. Der Euro fiel auf 1,1350 von 1,1360 am späten Montag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,00 47,07 -0,1% -0,07 -17,4% Brent/ICE 49,57 49,61 -0,1% -0,04 -15,7%

Die Erholung des Ölpreises setzte sich zunächst weiter fort, doch im späten Geschäft wurden die Gewinne wieder aufgegeben. Die Sorte Brent tendierte kaum verändert bei 49,67 Dollar, nachdem sie im Tageshoch bis 10 Cent an die 50-Dollar-Schwelle herangerückt war, über der sie zuletzt am 7. Juni notierte. Die Erholungsbewegung hatte vor etwa zwei Wochen begonnen, nachdem der Preis zuvor massiv abgesackt war. In der Vorwoche war die Aufwärtsbewegung durch Daten angefachr worden, die eine sinkende US-Produktion anzeigten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,02 1.223,98 +0,2% +2,04 +6,5% Silber (Spot) 16,17 16,10 +0,4% +0,07 +1,5% Platin (Spot) 911,55 914,00 -0,3% -2,45 +0,9% Kupfer-Future 2,68 2,68 -0,2% -0,01 +6,3%

In den Goldpreis kehrte nach dem kräftigen Rückgang am Montag wieder mehr Ruhe ein. Es kam zu einer kleinen Erholung. Die Feinunze wurde mit 1.223 Dollar bezahlt nach 1.219 Dollar am späten Montag.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR / CHINA

Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist im Juni wieder abgeflaut, nachdem sie im Monat zuvor deutlich Fahrt aufgenommen hatte. Der von den Datenermittlern Caixin Media und Markit errechnete Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor fiel auf 51,6 Punkte zurück, von 52,8 im Mai. Das ist der zweitniedrigste Stand in 13 Monaten.

KONJUNKTUR / PHILIPPINEN

--Verbraucherpreise Kernrate Juni +2,6% gg Vorjahr

--Verbraucherpreise Juni +2,8% gg Vorjahr (PROG +2,9%)

