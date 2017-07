Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Mit Spannung schauen die Märkte auf das Protokoll der US-Notenbanksitzung aus dem Juni, das allerdings erst nach Handelsschluss in Europa veröffentlicht wird. Bei der Sitzung am 13./14. Juni hatte die US-Notenbank den Leitzins erneut erhöht, um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25. Zudem fassten die Währungshüter um US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen einen Abbau der im Zuge der Finanzkrise stark angeschwollenen Bilanz ins Auge. Börsianer und Ökonomen werden das Protokoll daher auf weitere Details dazu durchforsten. Außerdem wird mit Spannung erwartet, ob die US-Notenbank an ihrem projizierten Zinspfad festhält. Dieser sieht 2017 eine weitere Zinserhöhung vor und drei weitere Schritte im Jahr 2018. Die Märkte glauben daran aber nicht so recht; sie erwarten, dass die Fed wegen der anhaltend schwachen Inflation irgendwann auf die Bremse treten muss.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

Diskus Werke 0,20 EUR USU Software 0,40 EUR WCM Bet. u. Grundb. AG 0,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 54,5 zuvor: 55,1 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 1. Veröff.: 55,3 zuvor: 57,2 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 55,4 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,7 1. Veröff.: 54,7 zuvor: 56,3 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,7 1. Veröff.: 55,7 zuvor: 56,8 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 54,5 zuvor: 53,8 - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz Mai Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm - US 16:00 Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 13./14. Juni

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 mit offenem Gesamtvolumen 11:00 NO/Auktion 4,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2019 im Volumen von 3 Mrd NOK 11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 4 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.426,00 0,04 Nikkei-225 20.047,92 0,08 Schanghai-Composite 3.193,27 0,33 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.437,13 -0,31% DAX-Future 12.433,50 -0,05% XDAX 12.441,54 -0,05% MDAX 24.633,84 -0,28% TecDAX 2.207,26 -0,00% EuroStoxx50 3.479,47 -0,35% Stoxx50 3.144,46 -0,47% Dow-Jones 21.479,27 +0,61% (Montag) S&P-500-Index 2.429,01 +0,23% (Montag) Nasdaq-Comp. 6.110,06 -0,49% (Montag) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,86 +12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit wenig veränderten Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler für das Eröffnungsgeschäft am Mittwoch. Nach dem Feiertag in den USA warten die Märkte auf neue Impulse. Im Blick steht das Protokoll der Juni-Sitzung der US-Notenbank, das aber erst nach dem Börsenschluss in Europa veröffentlicht wird. "Die Frage ist, ob es Neues zum Thema Normalisierung der Fed-Bilanz gibt", sagt ein Händler. In Europa werden am Vormittag noch die Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungsbereich veröffentlicht. Aus Asien kommen am Morgen nur wenig Impulse, die asiatischen Märkte zeigen sich in engen Grenzen uneinheitlich. Hier sind die Anleger auch wegen der Spannungen zwischen den USA und Nordkorea vorsichtig.

Rückblick: Nach der Erholung zum Wochenauftakt traten die Kurse weitgehend auf der Stelle. Neue Impulse dürften nun von den Halbjahresberichten ausgehen, in den USA startet die Berichtsaison in den kommenden Tagen. In der Favoritenstellung blieben zunächst noch die Finanztitel. Der europäische Stoxx-Versicherungsindex wie der Banken-Index drehten im späten Geschäft leicht ins Minus, zeigten aber Relative Stärke. Clariant legten um 3,1 Prozent zu. Grund ist das Auftreten aktivistischer Investoren, die die Übernahme des US-Konkurrenten Huntsman verhindern wollen. "Die meisten am Markt dürften sich einig sein, dass die Huntsman-Übernahme nur eine Poison Pill von Clariant war, um eine eigene Übernahme zu verhindern", sagte ein Händler: "Strategisch macht sie wenig Sinn und zu teuer ist sie auch". Für eine Überraschung sorgte die Nachricht über einen möglichen Zusammenschluss zwischen Gas Natural aus Spanien und EDP aus Portugal. Während es für Gas Natural um 0,6 Prozent nach unten ging, legten EDP um 1,6 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - "Dreh- und Angelpunkt im DAX bleibt der Bereich um 12.500 Punkte", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. "Bricht der DAX darüber aus, könnte es zu einer Rally kommen", so Stanzl. Unter 12.500 bleibe der DAX dagegen korrekturanfällig. Im Blick bleibt auch weiterhin der Euro. Er gab noch einen Tick nach und blieb damit eine potenzielle Stütze besonders für die exportorientierten Werte. VW gewannen nach guten US-Absatzzahlen 0,3 Prozent. In der Favoritenstellung blieben aber erst einmal noch die Finanztitel. Im DAX haben Deutsche Bank mit einem Plus von 1,9 Prozent die Aktien der Commerzbank aus der Spitzenreiter-Rolle der vergangenen Tage verdrängt. Commerzbank gaben nun um 0,9 Prozent nach. Grund war laut Händlern ein Bericht der Wirtschaftswoche, nach dem der geplante Stellenabbau nicht so reibungslos vorankommt wie geplant. Im MDAX stiegen Stada um 2,2 Prozent. Bain Capital und Cinven prüfen ein erneutes Gebot für Stada. Im TecDAX gewannen Wirecard gut 7 Prozent. Die Aktien des Konkurrenten Worldpay sprangen in London um 28 Prozent nach oben, nachdem Worldpay das Gesprächsinteresse von Vantiv und JP Morgan Chase Bank bestätigt hat. Grenke legten um 5,2 Prozent zu und markierten einen neuen Rekordstand. Grenke sprach von einem "sehr erfolgreichen ersten Halbjahr 2017". Für kräftige Kursgewinne bei Süss Microtec sorgten hohe Auftragseingänge. Die Aktie zog um 5,4 Prozent an.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (20 UHR): unv. 12.435 Punkte

Von einem ruhigen und impulsarmen Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Wegen des Unabhängigkeitstags in den USA gab es keine Vorgaben von der Wall Street.

USA / WALL STREET

Aufgrund eines Feiertages (Independence Day) fand am Dienstag kein US-Handel statt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 18.00 Uhr EUR/USD 1,1355 +0,1% 1,1347 1,1349 EUR/JPY 128,50 -0,1% 128,59 128,45 EUR/CHF 1,0957 +0,0% 1,0956 1,0955 GBP/EUR 1,1380 -0,0% 1,1387 1,1385 USD/JPY 113,16 -0,1% 113,31 113,19 GBP/USD 1,2923 -0,0% 1,2924 1,2921

Der sich verschärfende Konflikt zwischen Nordkorea und den USA sorgt für eine steigende Nachfrage nach den "sicheren Häfen" Gold und Yen. So hat der Dollar seit dem Vortag gegenüber der japanischen Währung leicht nachgegeben. Für den Dollar dürfte zudem das am Abend anstehende Fed-Protokoll den entscheidenden Impuls liefern.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,01 47,07 -0,1% -0,06 -17,4% Brent/ICE 49,59 49,61 -0,0% -0,02 -15,6%

Die Erholung des Ölpreises setzte sich zunächst weiter fort, doch im späten Geschäft wurden die Gewinne wieder aufgegeben. Die Sorte Brent tendierte kaum verändert bei 49,67 Dollar, nachdem sie im Tageshoch bis 10 Cent an die 50-Dollar-Schwelle herangerückt war, über der sie zuletzt am 7. Juni notierte. Die Erholungsbewegung hatte vor etwa zwei Wochen begonnen, nachdem der Preis zuvor massiv abgesackt war. In der Vorwoche war die Aufwärtsbewegung durch Daten angefachr worden, die eine sinkende US-Produktion anzeigten. In Asien zeigten sich die Ölpreise mit einer wenig veränderten Tendenz.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,02 1.223,98 +0,2% +2,04 +6,5% Silber (Spot) 16,17 16,10 +0,4% +0,07 +1,5% Platin (Spot) 911,80 914,00 -0,2% -2,20 +0,9% Kupfer-Future 2,68 2,68 -0,2% -0,01 +6,3%

In den Goldpreis kehrte nach dem kräftigen Rückgang am Montag wieder mehr Ruhe ein. Es kam zu einer kleinen Erholung. Die Feinunze wurde mit 1.223 Dollar bezahlt nach 1.219 Dollar am späten Montag. Im asiatischen Handel setzte sich die Erholung fort.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CHINA

Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist im Juni wieder abgeflaut, nachdem sie im Monat zuvor Fahrt aufgenommen hatte. Der von den Datenermittlern Caixin Media und Markit errechnete Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor fiel auf 51,6 Punkte zurück, von 52,8 im Mai. Das ist der zweitniedrigste Stand in 13 Monaten.

FRANKREICH

