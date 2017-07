DOHA (dpa-AFX) - Die US-Ratingagentur Moody's sieht die Lage für Katar angesichts des laufenden diplomatischen Konflikts mit seinen Nachbarn am Golf zunehmend kritisch. Der Ausblick für die Kreditwürdigkeit des Landes wurde von stabil auf negativ gesenkt, wie die Ratingagentur Dienstagnacht mitteilte. Die Bonität Katars wird aber weiterhin mit der viertbesten Note "Aa3" bewertet.

Die Hauptgründe für die Senkung des Ausblicks seien die volkswirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Risiken für Katar angesichts der Krise. Moody's hält eine zeitnahe Lösung des Streits für wenig wahrscheinlich, so dass die jetzige Phase der Unsicherheit bis ins Jahr 2018 hinein anhalten könnte. Dies könne dann die Kreditwürdigkeit des Landes beeinträchtigen.

Das Opec-Land Katar blieb zuletzt im diplomatischen Konflikt am Golf hart. Die Forderungen der anderen Staaten an das Emirat seien unrealistisch, sagte der katarische Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani am Dienstag in Doha nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Sigmar Gabriel. Scheich Mohammed forderte Saudi-Arabien und dessen Verbündete auf, die "Lügen" gegen Katar und die "Diffamierung des Landes" zu beenden. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten vor einem Monat alle diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Blockade über das Land verhängt./stk/bgf/das

