Der schwedische Autobauer Volvo will ab dem Jahr 2019 nur noch neue Modelle mit Elektro- oder Hybridantrieb auf den Markt bringen. Herkömmliche Verbrennungsmotoren würden dann nur noch in ältere Modelle eingebaut, kündigte der zum chinesischen Autobauer Geely gehörende Premiumhersteller am Mittwoch an.

