Einen Tag nach dem nordkoreanischen Raketentest haben sich Anleger in Fernost kaum aus der Deckung gewagt. Gefragt bei Investoren waren als sicher geltende Anlagen wie Gold oder Anleihen.

An den japanischen Aktienmärkten war die Stimmung aufgrund des nordkoreanischen Raketentests und der wachsenden Spannungen in der Region gedämpft. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,3 Prozent schwächer bei 19.971 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index notierte nahezu unverändert bei 1609 Zählern.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...