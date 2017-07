Klartext: Nordex und VW

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Neuigkeit von diesem Auftrag kam für die Nordex-Aktie wahrscheinlich gerade recht, um (erstmal?) den Fall unter die 10-Euro-Marke zu verhindern.

Chart Nordex-Aktie

Quelle: tradingview.com

Bekanntlich war die recht schwache Auftragslage bei Nordex im ersten Quartal das Problem. Denn schwache Auftragseingänge heute sind tendenziell schwache Umsätze morgen! Der Vorstandsvorsitzende von Nordex hatte zwar die Prognose für 2017 dennoch bestätigt und sinngemäß gesagt, er sehe gutes Potenzial, "auch beim Volumen wieder Fahrt aufzunehmen". Doch so recht glaubten das offensichtlich nicht alle Aktionäre, schließlich hat Nordex auch durchaus schon enttäuscht im Hinblick auf geschäftliche Prognosen des Managements.

Nordex: Es gilt, die Relationen zu sehen

Nun also ein größerer Auftrag aus Norwegen. Was ich gut finde: Das ist kein Auftrag aus dem Umfeld von Acciona Energie (genau, deren Tochter Acciona Windpower hatte Nordex übernommen). Stattdessen ist hier ein norwegischer Stammkunde von Nordex der Auftraggeber, der laut Nordex zwei bestehende Windparks in Norwegen aufrüsten bzw. erweitern will. Schön ist auch, dass der Auftrag demnach mit einem Service-Vertrag verbunden ist, was auch nach der Installation einige Einnahmen = Cash Flow bringt.

Allerdings: Das Auftragsvolumen liegt bei elf N117/3600-Turbinen. Und diese haben laut Nordex eine Leistung von je 3,6 MW. Es geht hier also insgesamt um 39,6 MW Volumen. Zum Vergleich: Noch im ersten Quartal hatte Nordex laut eigenen Angaben in den USA ein Projekt mit 285 MW abgeschlossen. Das waren dann doch ganz andere Größenordnungen als dieser neue Auftrag aus Norwegen. Natürlich, klein Vieh macht auch Mist - doch es gilt, die Relationen zu sehen.

Dann der Blick auf VW:

Volkswagen sieht sich im Zusammenhang mit der "Diesel-Thematik" (wie es bei VW offiziell so schön nichtssagend heißt) bekanntlich hohen Forderungen konfrontiert. Das Unternehmen erzielt einen hohen positiven Cash Flow, aus dem man sich gewissermaßen bedienen kann. Interessanterweise konnte sich VW (bzw. deren Tochter) zuletzt aber auch problemlos frische Mittel am Kapitalmarkt besorgen. So soll es die "bisher größte Kapitalmarkttransaktion der Volkswagen Finanzdienstleistungen" gegeben haben, teilte der Konzern mit. Es ging dabei um die Platzierung von drei Anleihen mit einem Volumen von beachtlichen 3,5 Milliärdchen Euro.

VW: 3,5 Mrd. Euro neue Schulden durch Platzierung von Anleihen

Interessant dabei: Die Emission war laut VW "mehr als zweifach überzeichnet". Offensichtlich hat VW also kein Vertrauensproblem im Hinblick auf mögliche Käufer der eigenen Anleihen. Das ist ein positives Zeichen. Zwei der Anleihen haben variable Kupons, die dritte Anleihe (Laufzeit 7,5 Jahre) weist einen Kupon von 1,375% vor. Das liegt bekanntlich unter der Inflationsrate - ich persönlich finde das deshalb uninteressant. Sahen vielleicht auch einige andere so - denn der Emissionskurs lag mit 98,948% unter dem Nominalwert (Stückelung: 1.000 Euro).

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Die Dummheit drängt sich vor, um gesehen zu werden; die Klugheit steht zurück, um zu sehen." - Carmen Sylva

