Demnach schüttet das mittlerweile auf der Kanalinsel Jersey beheimatete Unternehmen ab sofort vierteljährlich 6,875 US-Cents statt - wie bisher - 1,375 US-Cents pro Aktie an seine Anteilseigner aus, was beim aktuellen Börsenkurs der Caledonia-Aktie einer Jahresrendite von rund 4,4 % entspricht.Anleger, die ihre Aktien an den Handelsplätzen von Toronto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...