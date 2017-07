Zur Wochenmitte dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt nach Einschätzung von Händlern vorsichtig bleiben. Auch mit Blick auf die politische Lage weltweit herrscht Nervosität in den Handelssälen.

Börsianern zufolge blicken die Akteure an den Märkten derzeit gebannt auf den bevorstehenden G-20-Gipfel in Hamburg ab Freitag. Am US-Unabhängigkeitstag am Dienstag hatten sich die Anleger in Europa kaum aus der Deckung gewagt. Der Dax hatte mit 12.437 Zählern 0,3 Prozent niedriger geschlossen.

Der Raketentest Nordkoreas ...

