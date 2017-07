Der Elektroautohersteller Tesla (WKN:A1CX3T) lieferte im zweiten Quartal gut 22.000 Fahrzeuge aus, wie das Unternehmen am Montag in einer Presseerklärung mitteilte. Dieser Wert lag am unteren Ende des Quartalsausblicks.



Die Auslieferungen im zweiten Quartal unterstreichen einige bemerkenswerte Trends bei den Fahrzeugverkäufen des Unternehmens. Dazu gehören ein sequentieller Rückgang bei den Gesamtabsatzzahlen wie auch der erste sequentielle Abfall bei den Auslieferungen des Model X.



Die Auslieferungen im zweiten Quartal

Die Modelle S und X wurden in Q2 gut 22.000 mal ausgeliefert. Im ...

