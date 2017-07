The Korea Herald meldete via MacRumors, Apple (WKN:865985) würde sich in Gesprächen mit LG Display (WKN:A0B68Y) befinden, das 2 bis 3 Billionen Won (1,75 bis 2,62 Milliarden US-Dollar) in die neue OLED-Produktion des koreanischen Herstellers investieren möchte, die ausschließlich für Apple bestimmt sein soll.



In dem Bericht werden Zeitungsberichte des 3. Juni zitiert, denen zufolge Apple und LG Display schon Investmentpläne aufgestellt hätten, obwohl die Einzelheiten wie Zeitpunkt und Umfang der Investition noch nicht feststünden.



Die Investition von Apple in die OLED-Produktion soll LG Display helfen, Risiken durch die geringe Marge zu meiden. Das meint der Bericht laut einer Quelle aus ...

