FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1355 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Am Devisenmarkt hielten sich die Kursbewegungen generell zunächst in Grenzen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Dienstag auf auf 1,1353 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte steht die Geldpolitik der USA im Fokus. Die amerikanische Notenbank Fed veröffentlicht am Abend ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Analysten und Anleger erhoffen sich Hinweise, ob in diesem Jahr noch mit einer weiteren Zinserhöhung zu rechnen ist. Außerdem stellt sich die Frage, wann genau die Fed mit der bereits angekündigten Verringerung ihrer 4,5 Billionen Dollar schweren Bilanz - ein Erbe der Finanzkrise - beginnen will./bgf/stb

ISIN EU0009652759

AXC0045 2017-07-05/08:30