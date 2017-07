SNP AG erhält Auftrag für strategisches SAP Konsolidierungsprogramm für einen der weltweit größten Automobilzulieferer

SNP AG erhält Auftrag für strategisches SAP Konsolidierungsprogramm für einen der weltweit größten Automobilzulieferer

- SNP unterstützt bei der Transformation zu neuen Geschäftsmodellen

- Großauftrag für Serviceleistungen folgt auf den Erwerb von Software-Lizenzen in 2016

Heidelberg, 5. Juli 2017 - Die SNP AG erhält den Zuschlag für ein umfangreiches Transformationsprojekt eines der führenden Unternehmen in der Automobilzuliefererbranche. Der Kunde konsolidiert im Rahmen seiner strikten Ausrichtung auf sein neues Geschäftsmodell rund um intelligente Mobilitätslösungen seine komplette SAP ERP Landschaft. Das Unternehmen hatte bereits im vergangenen Jahr die Standardsoftware SNP Transformation Backbone with SAP LT und Analyse-Komponenten lizensiert und hat nun umfangreiche Serviceleistungen beauftragt.

Die erfolgreiche Konsolidierung heterogener SAP-Landschaften ist für Unternehmen aus der Automobilbranche einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in naher Zukunft. Dabei stehen die Mitnahme von Stamm- und Bewegungsdaten, sowie die Transformation der Prozesse aus den alten SAP Systemen im Mittelpunkt. Diese Transformationsprogramme sind komplex, zeitkritisch und risikobehaftet. SNP bietet hier mit seinem softwarebasierten Beratungsansatz standardisierte und automatisierte Ansätze für den gesamten Zyklus einer solchen Transformation an. Mit SNP Transformation Backbone with SAP LT erhält der Kunde eine Software-Suite, die alle Phasen eines solchen Programmes abdeckt und Transformationen einfacher, schneller und risikoärmer machen.

"Wir sind sehr stolz darauf, gerade in der Automotive-Industrie solche Projekte durchzuführen. SAP ist hier mit der Unterstützung von Just-in-Time-Prozessen extrem geschäftskritisch", sagt Dr. Andreas Schneider-Neureither, Vorstandsvorsitzender der SNP AG. "Hier können wir mit unserem Near-Zero-Downtime-Verfahren punkten und unsere Stärken durch die Software voll ausspielen."

Über SNP

SNP unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und die Chancen des digitalen Wandels mit einer veränderungsfreudigen IT erfolgreich zu nutzen. Software und Services der SNP machen es möglich, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen auch in globalen Geschäftsanwendungen schnell und effizient umzusetzen.

Mit CrystalBridge und Transformation Backbone with SAP LT stellt SNP die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachhält. Für die Kunden bieten sich dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert.

Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1000 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte 2016 einen Umsatz von rund 81 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet.

