LONDON (IT-Times) - Die BBC will in den nächsten drei Jahren rund 34 Mio. britische Pfund bzw. 44 Mio. US-Dollar in Online-Inhalte für Kinder investieren und damit diese Zielgruppe von Netflix, YouTube und Amazon.com zurückgewinnen. Entsprechende Pläne hat die BBC am Vortag veröffentlicht. Hintergrund...

Den vollständigen Artikel lesen ...