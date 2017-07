FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleineren Verlusten startet der DAX-Future in den Handel am Mittwoch. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert gegen 8.05 Uhr MESZ 8 auf 12.430 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.434,5 und das -tief bei 12.420 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 900 Kontrakte.

Der DAX-Future habe sich am mittelfristigen Aufwärtstrend stabilisiert, heißt es bei Commerzbank Technical Analysis and Index Research. Er verläuft bei 12.420 Punkten. Für eine nachhaltige technische Verbesserung fehle aber der Anstieg über die 10-Tage-Linie bei 12.558 Punkten. Als unterstützt gilt der Future am Tief der vergangenen Woche bei 12.303 Punkten.

