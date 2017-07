(JK-Trading.com) - Mittwoch darf in meinen Augen als legitimer Start in die Handelswoche betrachtet werden - auch für den DAX. Durch den US-Feiertag am Dienstag und den bereits stark ausgetrockneten Handel am Montag, waren kaum größere Bewegungen am Markt auszumachen. Die technisch relevante Region um 12.500/550 Punkte bleibt somit auch am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...