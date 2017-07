Die Aktie von Klöckner & Co meldet sich zurück! Einige Monate taumelte der Stahltitel Richtung Süden. Nun aber könnte die KlöCo-Aktie wieder vor deutlich besseren Zeiten stehen. Wir stellen einen Mini Future Long auf Klöckner & Co vor.

Der Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co erzielte in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres das beste Quartalsergebnis seit sechs Jahren. Der Umsatz kletterte insbesondere preisgetrieben deutlich um 15,6 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro. Als Folge des verbesserten Preisumfelds und zusätzlich getrieben durch die Effekte aus Restrukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen konnte das operative Ergebnis von 16 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 77 Mio. Euro mehr als vervierfacht werden. Unter dem Strich verdiente Klöckner & Co 36 Mio. Euro - im ersten Quartal des Vorjahres stand noch ein Minus von 14 Mio. Euro zu Buche. "Die stark verbesserte Ergebnisentwicklung zeigt, dass wir die Weichen richtig gestellt haben. Damit liegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...