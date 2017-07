FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch nahezu unbewegt in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,02 Prozent auf 161,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg leicht auf 0,47 Prozent.

Zur Wochenmitte steht die Geldpolitik der USA im Fokus. Die amerikanische Notenbank Fed veröffentlicht am Abend ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Analysten und Anleger erhoffen sich Hinweise, ob in diesem Jahr noch mit einer weiteren Zinserhöhung zu rechnen ist. Außerdem stellt sich die Frage, wann genau die Fed mit der bereits angekündigten Verringerung ihrer 4,5 Billionen Dollar schweren Bilanz - ein Erbe der Finanzkrise - beginnen will./bgf/das

