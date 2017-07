Windkraft in Maßen - dafür plädiert FDP-Chef Lindner. Ein Ausbau mache keinen Sinn, wenn der produzierte Strom nicht genutzt werden könnte. Nordrhein-Westfalen hat bereits eine Einschränkung beschlossen.

FDP-Chef Christian Lindner will den Windkraft-Ausbau in ganz Deutschland auf ein aus seiner Sicht vernünftiges Maß begrenzen. "Es macht keinen Sinn, einen Energieträger mit hohem Tempo und Subventionen auszubauen, wenn der produzierte Strom nicht genutzt werden kann", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Deutschland brauche "eine marktwirtschaftliche Wende in der Energiepolitik", die das ökonomisch und physikalisch ...

