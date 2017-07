Brugg - Das Virtual Datacenter von green.ch ist ein «Infrastructure as a Service»-Angebot (IaaS), das Unternehmen eine komplette Computerinfrastruktur bietet, die sich den Bedürfnissen des Kunden flexibel anpasst. Unternehmen können Prozessorleistung, Arbeits- und Datenspeicher, Netzwerk- und Firewall-Funktionen oder auch Datenbanken nach Bedarf bestellen und nutzen - ohne in eigene Rechenzentren oder Hardware zu investieren.

Mit dem Virtual Datacenter baut green.ch sein Angebot an Cloud-Services weiter aus. Kunden können erstmals alle Elemente einer hochverfügbaren IT-Infrastruktur als Service aus dem schweizerischen Rechenzentrum von green.ch beziehen. Neben einem tiefen monatlichen Grundpreis bezahlt der Kunde nur die tatsächlich genutzten Ressourcen auf Tagesbasis. Dank der hohen Flexibilität und der Skalierbarkeit eignet sich das Angebot besonders bei zeitlich befristeten Projekten oder Applikationen mit dynamischer Auslastung. Gleichzeitig kann das Virtual Datacenter aber auch komplexe Strukturen abbilden und damit Teile der bestehenden IT modernisieren oder später schrittweise in die Cloud transformieren. Damit trägt green.ch der Entwicklung Rechnung, dass Unternehmen immer mehr IT «as a Service» beziehen, statt in eigene Infrastruktur zu investieren.

Microsoft Hyper-V-Technologie und Windows Azure Pack

Wie bereits beim ...

